Muere la cantante mexicana Paquita la del Barrio

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Paquita la del Barrio, la estrella mexicana que le cantó a las ratas de dos patas, que tres veces engañó y que solía dejar los cheques en blanco, falleció el lunes a los 77 años.

Su deceso fue anunciado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’ en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, señaló el comunicado. The Associated Press confirmó con sus representantes el fallecimiento, ocurrido la madrugada del lunes.

En enero, Paquita había aplazado un concierto que tenía programado en el Auditorio Nacional por problemas de salud no especificados.

Intérprete de éxitos que calaban hondo entre las personas con despecho como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé” y “Cheque en blanco”, Paquita tenía una sólida base de fans, en su mayoría femeninas, aunque también supo ganarse al público masculino.

“Al principio los hombres decían, ‘¿Para qué voy? ¿Para qué me regañen?’ No iban a los conciertos. Ahora no. Ya entran al aro. Ahora van a conciertos. Van con la novia, con la esposa y se divierten”, dijo en una entrevista con AP en 2016.

Originaria de Veracruz, Francisca Viveros Barradas, su verdadero nombre, descubrió de niña su voz potente y su talento para la música mientras cantaba con frecuencia en festivales escolares. En la década de 1970 formó el dueto Las Golondrinas con su hermana Viola y en 1984 grabó su primer disco, “El Barrio de los Faroles”, dándose a conocer como Paquita la del Barrio.

Por años, Paquita solía presentarse en su club nocturno en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Con el tiempo y gracias a sus sentidas presentaciones cobró notoriedad hasta llegar al escenario de los Latin Grammy y tener conciertos en Estados Unidos.

En 2021 fue galardonada con el premio Billboard Trayectoria Artística, donde Bad Bunny la escoltó al escenario. Una década antes había sido galardonada con el Premio La Voz de los Premios Billboard de la Música Mexicana.

“Ha sido muy bonito. Me siento muy bien. Le agradezco al público todo lo que me da, los aplausos, los gritos, todo lo que me brinde, las sonrisas, todo es muy bonito para mí”, dijo Paquita a AP en 2016.