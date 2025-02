Muere la cantante Paquita la del Barrio, diva del despecho y defensora de los corazones rotos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Paquita la del Barrio, la estrella mexicana que le cantó a las ratas de dos patas, que tres veces engañó y que solía dejar los cheques en blanco, falleció el lunes a los 77 años.

Su deceso fue anunciado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida ‘Paquita la del Barrio’ en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música”, señaló el comunicado. The Associated Press confirmó con sus representantes el fallecimiento, ocurrido la madrugada del lunes. La cantante sería velada en Xalapa, la capital de estado.

En enero, Paquita había aplazado un concierto que tenía programado en el Auditorio Nacional por problemas de salud no especificados.

Intérprete de éxitos que calaban hondo entre las personas con despecho como “Rata de dos patas”, “Tres veces te engañé” y “Cheque en blanco”, Paquita tenía una sólida base de fans, en su mayoría femeninas, aunque también supo ganarse al público masculino.

“Al principio los hombres decían, ‘¿Para qué voy? ¿Para qué me regañen?’ No iban a los conciertos. Ahora no. Ya entran al aro. Ahora van a conciertos. Van con la novia, con la esposa y se divierten”, dijo en una entrevista con AP en 2016.

Originaria de Veracruz, Francisca Viveros Barradas, su verdadero nombre, descubrió de niña su voz potente y su talento para la música mientras cantaba con frecuencia en festivales escolares. En la década de 1970 formó el dueto Las Golondrinas con su hermana Viola y en 1984 grabó su primer disco, “El Barrio de los Faroles”, dándose a conocer como Paquita la del Barrio.

Por años, Paquita solía presentarse en su club nocturno en la Colonia Guerrero de la Ciudad de México. Con el tiempo y gracias a sus sentidas presentaciones cobró notoriedad hasta llegar al escenario de los Latin Grammy y tener conciertos en Estados Unidos.

En 2021 fue galardonada con el premio Billboard Trayectoria Artística, donde Bad Bunny la escoltó al escenario de los Premios Billboard de la Música Latina. Cuando Paquita iba a comenzar su discurso de aceptación, el micrófono le quedó muy alto y Bad Bunny volvió para acercárselo.

“¡Eres un inútil!”, le dijo Paquita de cariño, haciendo alusión a su grito de guerra “¡¿Me estás oyendo inútil?!” y arrancando risas en el foro. Bad Bunny se quedó cortésmente sosteniéndole el micrófono durante todo su discurso.

"Podría decir muchas cosas, pero creo que es mejor aguantárselas y darles a ustedes todo lo mejor, lo mejor de la vida, que es el cariño de todos nosotros”, dijo Paquita en su discurso. Más tarde, acompañada de mariachis, interpretó “Rata de dos patas” y “El consejo”, esta última con Ana Bárbara.

Paquita contaba con más de medio siglo de trayectoria y solía incorporar su característica frase de “¡¿Me estas oyendo, inútil?!”, entre las estrofas de sus canciones. El grito de batalla surgió una vez que su entonces marido apareció en medio de una de sus presentaciones luego de días de ausencia y ella lo increpó desde el escenario.

Paquita tuvo dos hijos con su primera pareja. Con su segunda tuvo unos mellizos que murieron a las semanas de nacidos y una hija. Le sobreviven sus hijos Miguel Gerardo, Javier Gerardo y Martha Elena.

Paquita interpretaba música ranchera y boleros. Grabó más de una treintena de álbumes que han vendido más de 30 millones de copias con temas que también incluyen “Las mujeres mandan”, “Me saludas a la tuya”, “Soltero maduro, chiquito” y “Hombres malvados”, muchos de los cuales se caracterizan por denunciar la cultura y actitudes machistas.

En 2017 el estreno de su popular serie biográfica, protagonizada por Andrea Ortega Lee, Erick Chapa, Sofía Garza y Dalí González, le ganó nuevos adeptos. Un par de años antes, su participación en traje de baño en el programa “El Gordo y la Flaca” con Lili Estefan y Raúl de Molina causó sensación en redes sociales.

Paquita no estuvo exenta de controversia: en 2010 se disculpó por criticar fuertemente a las parejas gay y oponerse a la adopción de niños por parejas del mismo sexo.

“Siendo yo una figura pública, al emitir esta clase de declaraciones he causado un severo daño a la comunidad gay. Sin querer excusarme, estas declaraciones son en parte debido a la pobre educación que yo tuve al criarme en un pueblo", dijo en un comunicado de prensa.

Paquita señaló que sus hijos le recordaron que “cuando llegué a la capital en los inicios de mi carrera, la persona quien los cuidaba era un amigo que era gay y que, al día de hoy, le guardo un gran cariño y agradecimiento”.

Fue nominada al Grammy y al Latin Grammy y galardonada con el Premio La Voz de los Premios Billboard de la Música Mexicana.

“Ha sido muy bonito. Me siento muy bien. Le agradezco al público todo lo que me da, los aplausos, los gritos, todo lo que me brinde, las sonrisas, todo es muy bonito para mí”, dijo Paquita a AP en 2016.