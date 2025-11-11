LA NACION

Muere la catalana más longeva a los 112 años e Illa envía su pésame

Muere la catalana más longeva a los 112 años e Illa envía su pésame

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Muere la catalana más longeva a los 112 años e Illa envía su pésame
Muere la catalana más longeva a los 112 años e Illa envía su pésame

BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La mujer más longeva de Catalunya, Angelina Torres, ha fallecido a los 112 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a las familias en un mensaje en 'X' este martes, recogido por Europa Press.

Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona: "Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha recordado Illa.

El presidente también ha destacado una frase que le dijo Torres y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: "Como le prometí, así lo haré".

LA NACION
Más leídas
  1. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    1

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  2. Comenzó el jury contra un juez acusado de la desaparición de 144 monedas de oro
    2

    Entre sollozos, comenzó el jury contra un juez acusado por la desaparición de 144 monedas de oro

  3. Se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa
    3

    A 19 familias: se conocieron detalles de cómo el padre de Milei cedió más de 3000 hectáreas tras una disputa

  4. El Gobierno desdobla la convocatoria: en diciembre va por el presupuesto y en febrero envía las reformas
    4

    El Gobierno evalúa desdoblar las sesiones extraordinarias: en diciembre va por el presupuesto y para febrero envía las reformas

Cargando banners ...