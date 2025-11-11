Muere la catalana más longeva a los 112 años e Illa envía su pésame

BARCELONA, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La mujer más longeva de Catalunya, Angelina Torres, ha fallecido a los 112 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a las familias en un mensaje en 'X' este martes, recogido por Europa Press.

Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona: "Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha recordado Illa.

El presidente también ha destacado una frase que le dijo Torres y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: "Como le prometí, así lo haré".