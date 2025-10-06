Muere la escritora británica Jilly Cooper a los 88 años, autora de novelas románticas como Crónicas de Rutshire

MADRID, 6 Oct. 2025 (Europa Press) -

La escritora británica Jilly Cooper ha fallecido este domingo a los 88 años, según ha confirmado este lunes su familia en un comunicado a medios británicos.

La autora de novelas románticas como la serie de once entregas 'Crónicas de Rutshire', 'Riders', 'Rivals' y 'Polo' habría fallecido a causa de una caída en su residencia de Gloucestershire (Inglaterra).

"Mamá fue la luz brillante en todas nuestras vidas. Su amor por toda su familia y amigos no tenía límites. Su muerte inesperada ha sido un shock total", han asegurado en una declaración sus hijos, Felix y Emily.

La autora ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo con sus títulos, que se han adaptado a televisión. Precisamente, en 2024 la plataforma Disney+ llevó a la pantalla 'Rivals' en una serie de ocho episodios.

Por su parte, la agente de la autora, Felicity Blunt, ha manifestado en un comunicado difundido por la BBC que "Jill resistirá y seguirá adelante".

"Uno no esperaría que los romances catalogados como éxitos de ventas hubieran resistido con tanto énfasis el paso del tiempo, pero Jilly escribió con agudeza y perspicacia sobre todos los temas: clase, sexo, matrimonio, rivalidad, dolor y fertilidad", ha añadido Blunt.