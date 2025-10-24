Muere la ex primera dama Nana Konadu Agyeman Rawlings, primera mujer en presentarse a la Presidencia de Ghana

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ex primera dama de Ghana Nana Konadu Agyeman Rawlings, quien se convirtió en 2016 en la primera mujer en presentarse a las elecciones presidenciales en el país africano, ha muerto a los 76 años "tras una breve enfermedad", según han confirmado las autoridades, que han decretado además tres días de luto nacional por su fallecimiento.

"El Gobierno anuncia con gran pesar y profunda tristeza el fallecimiento de la ex primera dama y fundadora del Movimiento de Mujeres 31 de diciembre, su excelencia Nana Konadu Agyeman Rawlings", ha dicho el portavoz de la Presidencia y ministro de Comunicaciones, Felix Kwakye Ofosu.

Asimismo, ha afirmado que el actual mandatario, John Dramani Mahama, ha declarado tres días de luto nacional entre el viernes y el domingo, periodo en el que todas las banderas deberán ondear a media asta en edificios públicos, misiones diplomáticas e instalaciones gubernamentales "en el país y en el extranjero".

"Esto es para honrar su memoria y reconocer su distinguido servicio a la nación", ha manifestado Ofosu, quien ha sostenido que la viuda del expresidente Jerry Rawlings --fallecido en 2020 y el hombre que más tiempo ha estado al frente del país africano-- "sirvió a Ghana con dedicación y compromiso, especialmente en el empoderamiento de las mujeres, el bienestar de los niños y el desarrollo social".

Agyeman Rawlings, nacida en 1948 en Cape Coast, fue la primera dama de Ghana durante varios meses en 1979 y entre 1981 y 2001, periodo en el que su esposo fue el presidente del país, en ambas ocasiones después de sendos golpes de Estado militares. Rawlings se impuso posteriormente en las elecciones de 1992 y 1996, abandonando el poder en 2001.

La antigua primera dama fundó en 1982 el Movimiento de Mujeres 31 de Diciembre --fecha en recuerdo de la segunda asonada encabezada por Rawlings--, una organización en defensa de los derechos de las mujeres que abrió además más de 800 escuelas de preescolar y actuó para proteger los derechos de la infancia y la planificación familiar, teniendo un papel relevante en la aprobación en 1989 de una ley sobre derechos de herencia para mujeres y niñas.

Posteriormente, se convirtió en 2016 en la primera mujer en presentarse a las presidenciales en Ghana al frente del Partido Nacional Democrático (PND), una votación en la que se impuso Nana Akufo-Addo con el 53,72% por ciento de los votos y en la que ella recabó menos de 17.000 votos, lo que supuso el 0,16% de las papeletas.

La delegación de la Unión Europea (UE) en Ghana ha expresado en un mensaje en X sus condolencias por la muerte de Agyeman Rawlings. "Honramos su legado de servicio y su defensa de los derechos de las mujeres y los vulnerables. Nuestros pensamientos están con Ghana y con su familia", ha zanjado.