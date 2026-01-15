Muere la princesa Irene de Grecia, tía del rey Felipe VI de España, a los 83 años

La princesa Irene de Grecia, tía materna del rey de España Felipe VI, falleció este jueves a los 83 años en Madrid, según anunció la Casa Real en un comunicado.

"Sus Majestades los Reyes [Felipe VI y su esposa Letizia, ndlr] y Su Majestad la Reina [emérita] Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de Su Alteza Real la Princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid", informó la institución en un breve comunicado.

La Casa Real indicó que informará más adelante sobre el velatorio en España, así como del "posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi", cerca de Atenas.

Nacida el 11 de mayo de 1942 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Irene de Grecia era la hermana menor de la reina emérita Sofía, cuyo marido, Juan Carlos, fue el monarca español desde 1975 hasta su abdicación en 2014 en favor de su hijo, Felipe VI.

Hermana también del exrey griego Constantino II -fallecido en 2023- fue, entre otros, una pianista reconocida. Irene de Grecia, que nunca se casó ni tuvo hijos, vivía desde hace décadas en el Palacio de la Zarzuela, residencia de la familia real española, y obtuvo la nacionalidad española en 2018.