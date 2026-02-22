Muere líder de Cártel Jalisco Nueva Generación en enfrentamiento con militares en oeste de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, murió en un enfrentamiento con fuerzas militares en el occidente de México, indicó el domingo una fuente federal.

El capo del poderoso cártel fue abatido durante un operativo en el estado occidental de Jalisco, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar del caso.

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de US$15 millones por información que llevara a la captura de Oseguera Cervantes.

El capo de 59 años era originario del municipio de Aguililla, estado occidental de Michoacán. En su juventud migró a Estados Unidos y al retornar se unió al narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”. Tras la muerte del capo, Oseguera Cervantes y Erik Valencia Salazar, alias “El 85”, crearon el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La muerte del capo desató incendios de comercios y vehículos y bloqueos de vías en al menos cinco estados del norte y oeste de México.

Ante los ataques a los comercios y los bloques de vías, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó a los habitantes del estado no salir de sus casas y ordenó la suspensión del servicio de transporte público.