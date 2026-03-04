Muere Lou Holtz, figura del fútbol americano universitario y campeón con Notre Dame en 1988

Lou Holtz, el entrenador miembro del Salón de la Fama del fútbol americano universitario que condujo a Notre Dame al campeonato nacional de 1988 y ganó 249 partidos a lo largo de 33 temporadas en seis universidades, ha fallecido. Tenía 89 años.

Notre Dame informó el miércoles que Holtz murió en Orlando, Florida, rodeado de su familia. La portavoz Katy Lonergan señaló que la familia no proporcionó la causa de la muerte.

Holtz se convirtió en el primer entrenador —y hasta ahora el único— en llevar a seis equipos distintos a partidos de tazón universitario durante una carrera en la que acumuló un récord de 249-132-7. Aún ocupa el décimo lugar histórico en victorias entre los entrenadores de la Football Bowl Subdivision, y el octavo con 388 partidos dirigidos.

En Notre Dame, registró marca de 100-30-2 en 11 temporadas, con lo que tuvo tanto el tercer mayor total de triunfos en la historia de la universidad como el segundo número más elevado de derrotas.

Holtz ganó en cada liga —salvo por un breve paso por la NFL.

Y no solo ganaba partidos. El entrenador, de baja estatura, cautivó a los aficionados con su actitud a veces fogosa en la banda, su humor autocrítico y sus frases campechanas, todo mientras exigía excelencia, dentro y fuera del campo, a sus jugadores, mucho más corpulentos.

Holtz se convirtió en una figura tan popular que, tras dirigir su último partido —en 2004 con Carolina del Sur—, aprovechó ese impulso para iniciar una carrera en la radiodifusión y como conferencista motivacional.

El periodista deportivo de AP Michael Marot contribuyó a este despacho.

