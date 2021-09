Muere Melvin Van Peebles, el padrino del nuevo cine afroamericano, a los 89 años

Melvin Van Peebles, actor, director, guionista, productor y uno de los grandes iconos y promotores del cine afroamericano, ha muerto a los 89 años. El artista, conocido por sus papeles en la serie 'El resplandor' o 'Violenta persecución', falleció en su casa de Manhattan el martes 21 de septiembre.

La muerte del conocido como el padrino del nuevo cine negro, fue confirmada por su hijo, Mario Van Peebles, a través de un comunicado. "Papá sabía que las imágenes negras importaban. Si una imagen vale más que mil palabras, ¿cuánto valía una película? Queremos ser el éxito que vemos, por eso necesitamos vernos libres. La verdadera liberación no significa imitar la mentalidad del colonizador. Significa apreciar el poder, la belleza y la interconectividad de todas las personas", reza el texto.

Nacido el 21 de agosto de 1932 en Chicago, Van Peebles comenzó en el mundo de los cortometrajes. Su primer largometraje fue 'La permission', producción de 1967 sobre un soldado negro que es degradado por un romance con una mujer blanca. Ya en 1970 dirigió 'Watermelon Man', que gira en torno a un hombre blanco que un día descubre que el color de su piel ha cambiado. Con esta comedia el realizador ofreció su visión de lo que significaba ser negro en Estados Unidos en aquella época.

Su filme más destacado es 'Violenta persecución', título representante del género blaxploitation lanzado en 1971. La cinta trata sobre un huérfano criado en un burdel cuya habilidad sexual lo ayuda a salir de varias situaciones difíciles mientras se enfrenta al racismo en Los Ángeles. La película tuvo un estreno muy limitado, únicamente en un cine de Atlanta y otro en Detroit, pero gracias al boca a boca se convirtió en el título indie más taquillero de la historia del cine en ese momento. La película cuenta con una banda sonora del icónico grupo Earth, Wind & Fire.

Además, el estadounidense coescribió el guión de 'Un loco al volante', biopic de 1977 protagonizado por Richard Pryor como Wendell Scott, el primer piloto negro en ganar una carrera de NASCAR de alto nivel.

Van Peebles también trabajó en el teatro y en 1971 escribió el libreto, la música y la letra de la obra 'Ain't Supposed to Die a Natural Death', que se representó durante ocho meses en Broadway y le valió dos premios Tony. 'Don't Play Us Cheap!' (1972), 'Reggae' (1980) y 'Waltz of the Stork' (1982) son algunos de los éxitos teatrales posteriores del artista.

En televisión destacó como guionista de 'The Sophisticated Gents', miniserie sobre un club deportivo de afroamericanos que se reúnen después de 25 años para homenajear a su antiguo entrenador. Como actor hizo apariciones puntuales en títulos como la miniserie 'El resplandor', 'Todos mis hijos', 'Corrupción policial' o 'Girlfriends'.

Su último papel data de 2018, cuando apareció en 'Armado (La gran conspiración americana)'. Tiene pendiente de estreno un cortometraje titulado 'Pile On!'.

Hollywood se despide del artista

Tras conocerse su fallecimiento, han sido muchos los artistas que se han despedido de Van Peebles. "Estoy muy apenado por la pérdida de mi hermano, Melvin Van Peebles, quien llevó el cine negro independiente a la vanguardia con su innovadora película Violenta persecución. Melvin fue un gran partidario de mi carrera cinematográfica. Incluso apareció en el set de 'Haz lo que debas'. ¡Maldita sea, hemos perdido a otro gigante!", lamentó Spike Lee, que compartió una foto de un póster de Violenta persecución firmado por el cineasta.

Ava DuVernay, directora de 'Selma' o de la aclamada miniserie 'Así nos ven', citó al fallecido autor. "No debes permitirte creer que no puedes. Haz lo que puedas hacer dentro del marco que tienes. Y no mires hacia fuera . Mira hacia dentro", tuiteó.

"Aprovechó al máximo cada segundo, cada maldito fotograma y, sin duda, aunque la última vez que pasé tiempo con él fue hace muchos años, fue una noche en la que bailó sin parar. Ese hombre simplemente vivió", rememoró el ganador del Oscar por 'Moonlight' Barry Jenkins.

"Hemos perdido a otro león, un verdadero revolucionario, un gángster artístico, un disruptor cultural que cambió para siempre el juego. Descansa en paz, Melvin Van Peebles", compartió el actor y cómico David Alan Grier.