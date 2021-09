Muere Michael Constantine de “My Big Fat Greek Wedding”

ARCHIVO - En esta fotografía del 15 de marzo de 2016, Michael Constantine asiste al estreno de "My Big Fat Greek Wedding 2" en Nueva York. Michael Constantine, un actor de carácter galardonado con el Emmy que alcanzó fama mundial interpretando al padre de la novia y admirador del windex en la película “My Big Fat Greek Wedding” (“Casarse... está en griego”) ha muerto. Tenía 94 años. Constantine falleció el 31 de agosto en su casa en Reading, Pennsylvania, por causas naturales, dijo su familia. La noticia fue confirmada a The Associated Press el jueves 9 de septiembre por su agente, Julia Buchwald. (Foto Andy Kropa/Invision/AP, archivo)