Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador argentino del Club Atlético Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, falleció este miércoles a la edad de 69 años tras no poder superar una enfermedad que le obligó a dejar temporalmente su cargo de técnico del club 'xeneize' el pasado 21 de septiembre, manteniéndole los últimos días de su vida en "internación domiciliaria".

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", anunció el equipo argentino en una publicación en la red social 'X'.

Como entrenador del equipo 'bostero', en tres etapas, Russo levantó una Liga y una Copa de la Liga argentina en 2020, además de ganar la última Copa Libertadores del club en el año 2007.

"Miguel Ángel Russo deja en Boca mucho más que los recuerdos gratos de sus triunfos como director técnico", explicó Boca Juniors en un comunicado.

El conjunto 'xeneize' le describe como "un apasionado de su actividad, un luchador tenaz" y "una referencia como jugador primero y entrenador después".

"Quedan la forma y las maneras, si se permite usar un recurso discursivo que patentó durante su tercer y más breve ciclo en el club, para asumir desafíos, vencer límites y generar respeto entre propios y ajeno", continúa el comunicado.

Su puesto al frente del segundo equipo con más Copas Libertadores lo asumió su asistente Claudio Úbeda, que tras su victoria el pasado fin de semana frente a Newell's Old Boys por 5-0 en el Torneo Clausura de Argentina, tuvo unas palabras hacia Russo.

"Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión", expresó.

El único club que dirigió en España el entrenador nacido en Lanús fue el Salamanca CF UDS en la temporada 1998-99.

"El Salamanca UDS lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la UDS en Primera División. Recordamos con cariño su paso por el club y nos unimos al dolor de su familia, amigos y del mundo del fútbol en este difícil momento", escribió el conjunto salmantino en una publicación en redes sociales.

Por último, Boca Juniors comunicó que este jueves abrirá las puertas del Hall Central de Brandsen 805 para despedir a su ex entrenador, en un velatorio que continuará también el viernes.