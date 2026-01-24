Muere niño australiano de 12 años que había sido mordido por un tiburón

Un niño de 12 años que había sido mordido por un tiburón en la ciudad australiana de Sídney falleció, informó este sábado su familia.

Los padres de Nico Antic aseguraron que el menor murió a causa de las lesiones que sufrió cuando un tiburón de gran tamaño lo atacó la semana pasada mientras nadaba con sus amigos.

"Nos parte el corazón comunicar que nuestro hijo, Nico, ha fallecido", dijeron Lorena y Juan Antic en un comunicado.

En el momento del ataque, los niños estaban saltando al agua desde una roca de seis metros en el suburbio de Vaucluse, en el este de Sídney.

Las recientes lluvias torrenciales habían inundado el puerto y enturbiado el agua, según la policía.

Antic presentaba una hemorragia grave cuando fue rescatado en una lancha policial antes de ser trasladado al hospital en estado crítico.

Este ataque en Sídney fue uno de los cuatro registrados en dos días, lo que llevó a las autoridades a cerrar decenas de playas de la ciudad.

Es, además, la tercera muerte reciente relacionada con esos animales en la famosa localidad australiana.

Los científicos consideran que el crecimiento de la densidad de población en las costas de Australia y el aumento de la temperatura del océano están alterando los patrones migratorios de los tiburones, lo que podría estar contribuyendo al aumento de los ataques.