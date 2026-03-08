Muere otro palestino esta semana en medio de la creciente violencia en Cisjordania

JERUSALEM (AP) — Un soldado reservista israelí mató a un palestino en Cisjordania, ocupada por Israel, informó el Ministerio de Salud palestino; se trata del tercer palestino muerto esta semana en esa zona. La violencia se ha disparado en el territorio, mientras Israel intensifica su presencia militar debido a la guerra en toda la región.

Amir Muhammad Shanaran, de 28 años, murió el sábado y su hermano Khaled resultó herido de gravedad después de que un soldado reservista abriera fuego contra palestinos en las colinas del sur de Hebrón, según el grupo israelí de derechos Btselem.

Es el tercer palestino muerto esta semana. El lunes, colonos israelíes mataron a dos hermanos palestinos en la aldea de Qaryout, en el norte de Cisjordania. Otras tres personas también resultaron heridas por disparos en el incidente.

El ejército israelí indicó que respondió el sábado a reportes de un altercado violento entre colonos y palestinos. Según una revisión inicial, un soldado reservista abrió fuego e hirió a dos palestinos, y uno de ellos murió posteriormente a causa de sus heridas. El ejército señaló que ya investiga el incidente.

Palestinos y grupos de derechos humanos afirman que las autoridades israelíes, de manera habitual, no procesan a los colonos ni los hacen rendir cuentas por la violencia.

El incidente del sábado ocurrió en la región de Masafer Yatta, un conjunto de aldeas beduinas que fue retratado en el documental No Other Land, galardonado con el Oscar. El documental narra la lucha de los residentes por impedir que el ejército israelí demuela sus aldeas, así como la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina acusó el sábado a Israel de “Aprovecharse del ambiente de guerra” y de la falta de atención internacional a los asuntos en Cisjordania para intensificar la intimidación, la violencia y el desplazamiento forzado.

