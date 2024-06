Muere Paul Pressler, líder bautista acusado de abuso sexual; tenía 94 años

HOUSTON (AP) — Paul Pressler, una figura destacada de la Convención Bautista del Sur que fue acusado de abusar sexualmente de niños y jóvenes y luego resolvió una demanda por las acusaciones, falleció. Tenía 94 años.

La muerte de Pressler, que ocurrió el 7 de junio, fue anunciada en un obituario publicado en línea por la Funeraria Geo H. Lewis and Sons, en Houston. El sábado se celebró el funeral de Pressler. No se reveló la causa de la muerte.

La noticia de la muerte de Pressler fue publicada por primera vez por Baptist News Global.

Pressler fue uno de los coarquitectos del “resurgimiento conservador” de la Convención Bautista del Sur, un esfuerzo en la década de 1980 que reformó la dirección de la denominación protestante más grande de Estados Unidos. Pressler y otros expulsaron a líderes más liberales, ayudaron a forjar una alianza entre los evangélicos blancos y el conservadurismo republicano y se concentraron en elegir candidatos republicanos para cargos públicos.

La Convención Bautista del Sur tiene más de 47.000 iglesias, con una membresía total de casi 13 millones de personas, según su sitio web. Hasta 200 se cuentan como “megaiglesias”, pero la gran mayoría tiene menos de 200 personas en el culto semanal. La mayoría de sus iglesias están ubicadas en el sur de Estados Unidos. El comité ejecutivo de la denominación tiene su sede en Nashville, Tennessee.

En un video de 2015 en que respaldó al senador federal Ted Cruz durante su fallida candidatura presidencial, Pressler dijo que dedicó su vida “a los principios conservadores sobre los que se fundó nuestro país”.

“Creo que la gente está realmente molesta con las pautas de Washington. Creo que si no tenemos buena gente en Washington, no vamos a salvar a nuestra nación”, subrayó Pressler.

Pero el legado religioso de Pressler quedó manchado luego que un exasistente, Gareld Duane Rollins, lo acusara de agresión sexual. En una demanda presentada en 2017 en el condado Harris, donde se encuentra Houston, Rollins alegó que Pressler lo violó cuando tenía 14 años, después que se conocieron en un grupo de estudio bíblico dirigido por Pressler, según registros judiciales. Rollins alegó que Pressler continuó agrediéndolo sexualmente periódicamente durante los siguientes 24 años.

The Associated Press no suele nombrar a las víctimas que alegan agresión o abuso sexual, pero Rollins y sus abogados lo identificaron públicamente en documentos judiciales.

AP