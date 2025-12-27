Muere periodista en Perú tras ataque de sicarios, el cuarto en 2025

Un periodista peruano que fue baleado recientemente por sicarios murió este viernes en un hospital de Lima, informó el gremio de prensa, lo cual eleva a cuatro el número de reporteros asesinados por el crimen organizado este año en el país.

Mitzar Castillejos, de 34 años, fue atacado a balazos el 12 de diciembre cuando salía de su casa en la localidad de Aguaytía, región de Ucayali, hacia la radio Latín Plus. Allí dirigía un noticiero y era conocido por denunciar casos de presunta corrupción de autoridades locales.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) anunció su muerte este viernes en un comunicado y exigió una "sanción ejemplar para los responsables del asesinato".

Castillejos fue gravemente herido en el tórax y el abdomen, y había sido trasladado a un hospital de Lima hace una semana para intentar salvarle la vida.

"Ha sido un año nefasto para el ejercicio de la libertad de prensa en el Perú", resaltó la ANP.

Es el segundo periodista asesinado en diciembre y el cuarto en lo que va del año.

A inicios de este mes, Fernando Núñez, reportero del medio digital Kamila TV, fue acribillado cuando retornaba de una cobertura de prensa en la región norteña de La Libertad.

En los meses previos, los periodistas Gastón Medina, de Ica (sur), y Raúl Celis, de Iquitos (noreste), también murieron por disparos, en un contexto de expansión de grupos criminales en el país sudamericano.