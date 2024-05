Muere por problemas de salud Ramón Fonseca, socio del bufete del escándalo de los Papeles de Panamá

Ciudad de panamá (ap) — uno de los fundadores del bufete mossack & fonseca, que estuvo en el centro del escándalo de los papeles de panamá como la mayor filtración de documentos financieros secretos que sacó a la luz cómo algunas de las personas más ricas y poderosas escondían su dinero en paraísos fiscales, falleció por complicaciones de salud.

Ramón Fonseca, quien con su socio Jürgen Mossack erigió en la década de los años 70 la firma forense que lleva sus apellidos, murió la noche del miércoles por problemas de salud, confirmaron el jueves la abogada del clausurado bufete y familiares. Tenía 71 años.

El principal gremio de abogados y algunas figuras como el expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua, lamentaron el deceso de Fonseca.

El fallecido esperaba, al igual que su antiguo socio Mossack, la sentencia por blanqueo de capitales por el caso Papeles de Panamá, cuyo juicio se realizó en abril. Otras 24 personas acusadas en ese proceso también esperan el fallo del tribunal.

“Aparte de haber sido Ramón Fonseca mi socio y amigo por 40 años, fue un ciudadano ejemplar, quien lamentablemente no llegó a ver la sentencia absolutoria que corresponde emitir al final de nuestro juicio”, señaló Mossack, un abogado de origen alemán de 76 años, en un mensaje por teléfono enviado a The Associated Press.

Fonseca murió cerca de las 9:30 de la noche, confirmó a la AP la abogada de la antigua firma, Guillermina McDonald. La sobrina del abogado, Carolina Isabel Fonseca, también informó en horas de la madrugada en la red social X, antes Twitter, sobre la muerte de su tío.

Los Papeles de Panamá tuvieron que ver con la publicación en 2016 de 11 millones de documentos financieros secretos de ese bufete panameño que ilustraban cómo algunas de las personas más ricas del mundo ocultaban su dinero en paraísos fiscales o fundaban sociedades en ultramar para transferir o mover dineros oscuros.

Los documentos fueron filtrados en primera instancia al diario alemán Suddeutsche Zeitung, que los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Las repercusiones de las filtraciones fueron de gran alcance. Provocaron la dimisión del primer ministro de Islandia y pusieron en tela de juicio a los dirigentes de Argentina y Ucrania, a varios políticos chinos y al presidente ruso Vladimir Putin, entre otros.

El escándalo también golpeó duramente a la imagen de Panamá, un país centroamericano de más de cuatro millones de habitantes muy conocido por su economía de servicios financieros.

Los Papeles de Panamá obligaron al entonces gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) a impulsar rápidas reformas al régimen de sociedades anónimas con el objetivo de transparentar quién son los destinatarios finales del dinero y darle un mayor seguimiento a esas compañías de papel.

El juicio que se ventiló en Panamá en abril estaba relacionado con acusaciones a abogados y colaboradores de la firma, entre otros, por la creación de sociedades offshore que fueron utilizadas supuestamente para el movimiento irregular de fondos ilícitos en Alemania, Brasil y Argentina.

Al final de ese juicio, Mossack se dirigió al tribunal y dijo que Fonseca no se había presentado porque estaba en un hospital y que había sido afectado "muchísimo por este proceso, al igual que miembros de su familia”.

“Las dolencias que tiene no todas son de origen físico. Muchas de ellas son causadas por el estrés, el dolor y la desesperanza que ha producido en él este proceso”, señaló en ese entonces.

Los dos socios fundaron el bufete jurídico en 1977, convirtiéndose en uno de los más importantes en el país y el mundo en la creación de sociedades anónimas y compañías extraterritoriales.

Pero tras el escándalo su reputación se vino abajo y los socios quedaron bajo investigación. El 10 de febrero de 2017 ambos abogados fueron detenidos provisionalmente en medio de una pesquisa por la presunta participación del bufete en el caso “Lava Jato”, uno de los escándalos de corrupción más sonados en Brasil.

Fonseca argumentó entonces que el despacho no tenía control sobre la forma en que sus millares de clientes pudieran utilizar las herramientas que fueron creadas para ellos.

El bufete panameño, que ayudó a construir y vender unas 240.000 sociedades en cuatro décadas de operación, según sus registros, anunció el cierre de operaciones dentro y fuera del país en marzo de 2018, casi dos años después de aflorar el escándalo.

Poco antes de estallar la revelación de los Papeles de Panamá, Fonseca fungía como ministro consejero en el gobierno de Varela (2014-2019). El abogado también era escritor.

