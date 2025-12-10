Muere Robe Iniesta, el cantante del grupo de rock español Extremoduro

El cantante y guitarrista español Roberto Iniesta, conocido como Robe, líder del grupo de rock Extremoduro, falleció a los 63 años, anunció este jueves su familia.

"¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!", indicó un comunicado publicado por la agencia de comunicación del artista y firmado por familia y colaboradores, recurriendo a una fórmula que usaba el cantante.

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", añadió el texto.

El comunicado no especificó las causas de la muerte, pero Iniesta había cancelado en noviembre de 2024 sus conciertos tras sufrir "un tromboembolismo pulmonar" que le obligaba "a guardar reposo absoluto, poniendo en grave riesgo su salud en caso contrario".

Iniesta se dio a conocer a finales de los años 1980 con su influyente grupo de hard rock Extremoduro, que publicó una docena de discos hasta su disolución en 2019.

Además, publicó cuatro discos en solitario, el último de ellos, "Se nos lleva el aire", en 2023, muy bien recibido por público y crítica.

al/hgs