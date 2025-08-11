Muere senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe a causa de heridas durante atentado

BOGOTÁ, 11 ago (Reuters) - El senador colombiano Miguel Uribe, quien aspiraba a ganar la candidatura de su partido para las elecciones presidenciales de 2026, murió el lunes por las heridas de bala que recibió en la cabeza en un atentado hace más de dos meses, informó su esposa María Claudia Tarazona.

Uribe, de 39 años y perteneciente al opositor partido Centro Democrático, permanecía en situación crítica tras ser atacado por un joven de 15 años que le disparó con una pistola durante un evento político en un barrio de clase media del occidente de Bogotá, el 7 de junio.

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos", dijo su esposa en su cuenta de Intagram.

El político recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda, reveló previamente la Fiscalía General que dirige una investigación para identificar y capturar a los autores materiales e intelectuales del asesinato. (Reporte de Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra)