Muere tiroteado a plena luz del día un jefe de la mafia israelí

Un capo de la mafia israelí, Benny Shlomo, ha muerto este lunes tras ser tiroteado a plena luz del día en una gasolinera a las afueras de Tel Aviv.

En el tiroteo ha resultado herido de gravedad otro hombre cuya identidad no ha trascendido, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

El ataque es obra de dos individuos que llegaron a la gasolinera, ubicada en la localidad de Azor, poco después de las 14.00 horas y abrieron fuego contra los dos hombres, que estaban de pie, según ha informado la Policía.

Shlomo, de 42 años, era la cabeza visible de la familia mafiosa Shlomo. Él y el otro individuo alcanzado por los disparos fueron trasladados al Centro Médico Wolfson, pero solo se pudo certificar la muerte del primero.

Un policía que no estaba de servicio presente en el lugar persiguió con su motocicleta el vehículo en el que huyeron los atacantes, pero cuando consiguió situarse a su altura los agresores le embistieron con el vehículo.

El agente no resultó herido y abrió fuego contra los dos sospechosos, que se bajaron del coche y robaron un coche que circulaba en dirección contraria.

La familia Shlomo es rival de la organización mafiosa de Shalom Domrani. Este año la tensión se ha incrementado hasta el punto de que se ha confirmado la presencia de pistoleros de ambos bandos. En febrero murió en un atentado con coche bomba en Ashkelon un alto cargo de la banda de Domrani, Avi Bitton, conocido como 'Moneyman'.

El propio Benny Shlomo había sobrevivido a varios intentos de asesinato. Su hermano Shalom Shlomo murió tiroteado en 2015.