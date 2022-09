Muere tiroteado un palestino tras atacar con un martillo a un militar de Israel en Cisjordania

Un palestino ha muerto tiroteado este jueves tras atacar con un martillo a un militar israel√≠ en los alrededores de la ciudad cisjordana de Beitin, situada al este de Ramala, seg√ļn ha confirmado el Ej√©rcito de Israel, en medio del aumento de la violencia en la zona durante los √ļltimos meses.

"Un asaltante ha atacado a un soldado con un martillo durante una actividad rutinaria del Ejército en los alrededores de la localidad de Beitin", han dicho las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en su cuenta en la red social Twitter. "El soldado resultó herido y respondió abriendo fuego y neutralizando al sospechoso. También se encontró un cuchillo en posesión del atacante", ha detallado

Por su parte, el Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook que un hombre palestino ha muerto tiroteado por "el Ejército de ocupación israelí", al tiempo que ha manifestado que el fallecido no ha sido identificado por el momento.

La investigación preliminar apunta a que el soldado acudió a un puesto militar abandonado para hacer sus necesidades cuando fue atacado. "Me golpeó en la cabeza con un martillo. Piensa en lo que hubiera pasado si me hubiera desmayado por el martillazo", ha relatado el militar en un mensaje enviado a un amigo y publicado por la cadena de televisión israelí Kan.

"Hubiera sido apu√Īalado y nadie hubiera sabido donde estaba, ya que me encontraba en el ba√Īo", ha agregado el soldado en la grabaci√≥n, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por el momento no ha trascendido la identidad del soldado herido, mientras que el ataque no ha sido reclamado por ning√ļn grupo.