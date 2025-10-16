Muere último superviviente de la expedición que escaló el Everest en 1953

El último superviviente de la expedición que conquistó en 1953 la cima del Everest por primera vez, el nepalés Kanchha Sherpa, falleció a los 92 años, informó el jueves su familia.

"Hacía varios días que no se sentía demasiado bien", comentó a la AFP uno de sus nietos, Tenzing Chogyal Sherpa.

Nacido en 1933, Kanchha Sherpa tenía 19 años cuando fue contratado como portador por el neozelandés Edmund Hillary, quien conquistó la cima más alta del planeta (8848 metros) junto al nepalés Tenzing Norgay Sherpa el 29 de mayo de 1953.

Durante ese ascenso, el joven portador alcanzó la famosa "zona de la muerte" -por encima de los 8000 metros de altitud- sin ninguna experiencia previa en materia de alpinismo.

"Era una leyenda viva y fuente de inspiración para todos los alpinistas y aquellos que trabajan en este sector", reaccionó el presidente de la Asociación Nepalesa de Alpinismo, Fur Gelje Sherpa. "Hemos perdido a nuestro guardián", añadió.

Los miembros de la expedición victoriosa de 1953 se reunieron en la capital nepalesa de Katmandú y marcharon durante dos semanas para alcanzar el campamento base llevando tiendas, alimento y equipo.

"Todo el mundo tenía que andar porque no había ni caminos, ni vehículos ni avión", contó en 2013 Kanchha Sherpa en una entrevista a la AFP.

A lo largo de los años, el apellido Sherpa se ha convertido en el más común para los escaladores nepaleses que son contratados por alpinistas extranjeros para lograr el ascenso.

Miembros de un mismo grupo étnico, portan el material de escalada o equipan adecuadamente las vías de ascenso, un trabajo sin el cual la mayoría de expediciones serían imposibles.

Tras la expedición de 1953, Kanchha Sherpa siguió participando durante 20 años en numerosas expediciones, antes de renunciar a petición de su mujer.

Después pasó a dirigir un albergue en Namche y creó una fundación que financiaba la educación de familias desfavorecidas.

