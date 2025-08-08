Muere un anciano por un incendio fuera de control al sureste de Atenas

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un anciano ha muerto como consecuencia de un voraz incendio que se ha desatado este viernes a unas decenas de kilómetros al sureste de Atenas y que avanza fuera de control, avivado por los fuertes vientos, según las autoridades locales, que han ordenado la evacuación de varias áreas. El fuego afecta a la zona de Keratea y este viernes por la tarde avanzaba ya con un frente que superaba los siete kilómetros de longitud, según las fuentes consultadas por la cadena ERT. Varias viviendas han quedado destruidas y los servicios de emergencia han localizado en el interior de una casa el cuerpo del hombre fallecido. Unos 200 bomberos y casi medio centenar de vehículos se han desplazado a la zona para participar en las tareas de extinción, en las que colaboran también desde el aire once aviones y siete helicópteros.