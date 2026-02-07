Muere un bombero por las inundaciones en Portugal

Un bombero portugués murió este sábado durante una "operación de patrulla, reconocimiento y vigilancia" en los alrededores de un río en la comuna de Campo Maior, en el distrito de Portalegre (centro), informó la Autoridad Nacional de Protección Civil en un comunicado.

Según medios locales, el bombero, de 46 años, habría sido arrastrado por el río al intentar cruzar una zona inundada. Es la primera víctima conocida de la tormenta Marta, que el sábado golpeó Portugal y la vecina España.

Los fuertes vientos de la tormenta Kristin ya habían causado cinco muertos la semana pasada en Portugal, y las lluvias de la depresión Leonardo provocaron otra víctima el miércoles.