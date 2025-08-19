Muere un diputado finlandés en la sede del Parlamento

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El diputado socialdemócrata Eemeli Peltonen ha fallecido este martes en la sede del Parlamento de Finlandia, de donde había estado ausente en las últimas semanas debido a una baja por enfermedad.

"Es un incidente muy desafortunado y triste", ha lamentado el jefe de seguridad del Parlamento, Aaro Toivonen, quien no ha querido revelar la identidad de la víctima, si bien la cadena estatal de televisión Yle ha adelantado que se trata de Peltonen, quien en junio compartió por redes sociales sus problemas de salud.

La Policía ha acudido a la sede de la soberanía finlandesa sobre las 11:00, hora local, e investiga ya lo ocurrido, si bien algunas fuentes apuntan a que se trataría de un suicidio, apunta el tabloide 'Iltalehti'.

El primer ministro, Petteri Orpo, ha lamentado lo ocurrido antes de una reunión de su formación, Partido Coalición Nacional, en la ciudad de Kajaani, que ha decido cancelar debido a estos hechos.

En una rueda de prensa improvisada ha señalado que es "una noticia realmente triste" y ha tenido algunas palabras de consuelo para los allegados y familiares del fallecido.

"Esto nos conmueve profundamente a todos", ha dicho.