LA NACION

Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de Lanzarote

Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de...
Muere un hombre de 30 años tras ser sacado del agua con signos de ahogamiento en la costa de...Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 30 años ha fallecido este domingo por la tarde tras ser sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y con signos de ahogamiento en la zona de Los Charcones del municipio de Yaiza, al suroeste de la isla de Lanzarote.

A las 17.33 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibía una llamada informando del suceso, activando de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Mientras se desplazaban los recursos sanitarios comenzaron a practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas que fueron retomadas por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continuó con las maniobras en su estadio avanzado, aunque no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Hasta el lugar también se desplazado efectivos de la Policía Local y Guardia Civil, que se encargaron de instruir las diligencias.

LA NACION
Más leídas
  1. Las zonas oscuras de un gobierno en shock
    1

    Las zonas oscuras de un gobierno en shock

  2. La visión de Hernán Lacunza sobre el plan del Gobierno con el dólar y las tasas
    2

    Hernán Lacunza: “El Gobierno elige el rincón de la estabilidad y los daños colaterales se ven más adelante”

  3. Más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: las razones
    3

    Luego del auge, más hombres piden revertir la cirugía que se practicaron para no tener hijos: los motivos

  4. El contundente apoyo de Marcos Galperin al Gobierno en medio del escándalo de los audios
    4

    Contundente apoyo de Marcos Galperin al Gobierno en medio del escándalo de los audios

Cargando banners ...