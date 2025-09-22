Muere un hombre de 37 años tras chocar una motocicleta con un caballo en Sanlúcar de Barrameda
Muere un hombre de 37 años tras chocar una motocicleta con un caballo en Sanlúcar de Barrameda
LA NACION
CÁDIZ, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes 22 de septiembre al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480 cuando una motocicleta ha colisionado contra un caballo. Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.
Según fuentes del Instituto Armado, un hombre de 37 años de edad ha muerto en el lugar del suceso.
