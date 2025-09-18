Muere un hombre en Lleida después de ingresar en el hospital por una caída tras una discusión
Muere un hombre en Lleida después de ingresar en el hospital por una caída tras una discusión
- 1 minuto de lectura'
LLEIDA, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -
Un hombre del barrio de Cappont de Lleida ha muerto este miércoles después de estar 5 días ingresado en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras una caída que se produjo presuntamente por una discusión vecinal, han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Según ha avanzado 'Segre', los hechos se produjeron el pasado viernes a primera hora de la mañana cuando la víctima --de 65 años de edad-- paseaba a su perro y supuestamente discutió con otra persona sobre un tema relacionado con el animal, tras lo cual el hombre cayó al suelo y sufrió una fractura torácica en las costillas, hecho por el que ingresó en el Arnau de Vilanova.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los hechos y mantienen como principal hipótesis del fallecimiento la discusión vecinal.
