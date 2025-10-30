Muere un hombre en una incursión israelí en el sur de Líbano, según medios estatales libaneses

BEIRUT, 30 oct (Reuters) -

Medios estatales libaneses dijeron a primera hora del jueves que las tropas israelíes habían llevado a cabo una incursión en una ciudad del sur de Líbano durante la noche y habían matado a un empleado municipal que dormía en el ayuntamiento local.

El ejército israelí no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios. El ejército libanés se ha desplegado en la zona, pero sus medios de comunicación no tenían más detalles que compartir. La fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Líbano no tenía inmediatamente más detalles sobre el incidente.

La Agencia Nacional de Noticias de Líbano dijo que las tropas israelíes entraron en la ciudad de Blida alrededor de la 1:30 hora local del jueves (2330 GMT del miércoles) e irrumpieron en el ayuntamiento, matando al empleado municipal Ibrahim Salameh, que había estado durmiendo allí.

Las tropas israelíes se retiraron hacia las 4:00 hora local (0200 GMT). No quedó claro de inmediato si Salameh había sido atacado deliberadamente y, en caso afirmativo, por qué.

El ejército israelí ha mantenido los ataques aéreos y algunas operaciones terrestres en territorio libanés a pesar del alto el fuego acordado hace casi un año para poner fin a los combates entre Israel y el grupo militante libanés Hezbolá.

Israel afirma que sus operaciones pretenden impedir que Hezbolá se restablezca militarmente en el sur del Líbano. El grupo niega que lo esté haciendo y Líbano afirma que estas operaciones constituyen una violación del acuerdo de alto el fuego. (Información de Maya Gebeily; edición de Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)