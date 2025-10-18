Muere un hombre por arma de fuego en Dos Hermanas

SEVILLA, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha fallecido por arma de fuego en la tarde de este sábado en la localidad hispalense de Dos Hermanas. Según han informado fuentes de la Policía Nacional y el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 14,15 horas. Los servicios de emergencias recibieron un aviso "por una agresión" a un hombre en la calle Real de Utrera, en el municipio de Dos Hermanas, momento en el que se emitió el aviso a Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso ocurrido en esta localidad sevillana.