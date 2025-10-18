LA NACION

Muere un hombre por arma de fuego en Dos Hermanas

Muere hombre por arma de fuego en Dos Hermanas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Muere un hombre por arma de fuego en Dos Hermanas
Muere un hombre por arma de fuego en Dos Hermanas

SEVILLA, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha fallecido por arma de fuego en la tarde de este sábado en la localidad hispalense de Dos Hermanas. Según han informado fuentes de la Policía Nacional y el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos han tenido lugar a las 14,15 horas. Los servicios de emergencias recibieron un aviso "por una agresión" a un hombre en la calle Real de Utrera, en el municipio de Dos Hermanas, momento en el que se emitió el aviso a Policía Nacional, Policía Local y a los servicios sanitarios. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso ocurrido en esta localidad sevillana.

LA NACION
Más leídas
  1. Colapinto en la sprint y la qualy, Boca, River, Messi, ligas europeas, Abierto de Tortugas y MotoGP
    1

    Agenda de TV y streaming del sábado: Colapinto, Boca, River, Messi, ligas europeas, Tortugas y MotoGP

  2. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    2

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en octubre 2025

  3. Cuánto cuesta el Toyota Yaris este mes
    3

    Cuánto cuesta el Toyota Yaris en octubre 2025

  4. Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata
    4

    Hell’s Angels, trapitos y repartidores se agarraron a las piñas en pleno centro de La Plata

Cargando banners ...