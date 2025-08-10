Muere un hombre tras caer a un canal con su furgoneta desde un camino de tierra de Castillonroy (Huesca)

CASTILLONROY (Huesca), 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 73 años, vecino de la Comarca oscense de La Litera, ha fallecido este sábado en un accidente de tráfico al salirse de la vía por el margen derecho en un camino de tierra y caer con su furgoneta a un canal de agua, en el término municipal de Castillonroy (Huesca). El aviso del siniestro se produjo a las 16.30 horas de este sábado, sin concretar la hora en la que tuvo lugar, ha informado la Guardia Civil. En concreto, el accidente vial se produjo en un camino de tierra paralelo a la carretera A-140, a la altura del punto kilométrico 4,800, sentidos ascendente, en el término municipal de Castillonroy.

El cuerpo sin vida del conductor ha sido trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. En el lugar se han personado una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Ainsa, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Barbastro, una dotación de bomberos y una ambulancia del servicio de emergencias 061.

El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Fraga, investiga las causas del siniestro vial.