Muere un hombre tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria en la costa de Taliarte, en Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 73 años ha fallecido tras ser rescatado del mar en la costa de Taliarte, en Telde (Gran Canaria), al sufrir una parada cardiorrespiratoria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este martes en dicha costa, donde unos bañistas alertaron de que habían sacado del mar a un hombre y que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le estaban realizando maniobras de reanimación.

Seguidamente, un socorrista del Servicio de Salvamento en Playas continuó con la asistencia al afectado y al personarse efectivos del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constataron que el afectado permanecía en parada cardiorrespiratoria, por lo que continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas pero no obtuvieron resultado, por lo que solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que instruyeron las diligencias correspondientes.