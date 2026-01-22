Muere un joven de 17 años en un ataque ruso en la región ucraniana de Odesa, según el gobernador

22 ene (Reuters) - Un adolescente de 17 años murió en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, en un ataque ruso nocturno con drones, informó el jueves el gobernador Oleh Kiper.

"Lamentablemente, como resultado del ataque nocturno del enemigo, un joven nacido en 2009 sufrió heridas mortales", dijo Kiper en la aplicación de mensajería Telegram.

Kiper declaró que un dron había impactado entre los pisos 18 y 19 de un edificio de apartamentos, sin detonar, y que 58 personas, entre ellas ocho niños, fueron evacuadas del rascacielos. (Información de Anna Pruchnicka; edición de Daniel Flynn; edición en español de Jorge Ollero Castela)