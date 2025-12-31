LA NACION

Muere un joven de 22 años en un choque entre una moto y un coche en Valencia

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - Un joven de 22 años ha fallecido este miércoles en un accidente entre una moto y un coche en la CV-315, en el desvío hacia Carpesa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Comunidad Valenciana. Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y una unidad SVB. Los servicios médicos han asistido al joven, realizándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no ha habido respuesta y se ha confirmado el fallecimiento. También se ha atendido a un menor de doce años por politraumatismo, que ha sido trasladado al Hospital Clínico de Valencia. El resto de heridos han sido dados de alta in situ.

Europa Press
