Muere un joven en Israel durante manifestación de ultraortodoxos contra servicio militar

Un joven de 18 años murió y tres personas resultaron heridas en una manifestación de judíos ultraortodoxos contra el servicio militar el martes en Jerusalén, anunció el Magen David Adom (MDA), equivalente israelí de la Cruz Roja.

Un bus arrolló a tres peatones, hiriéndolos de levedad, antes de atropellar al joven que permaneció atrapado bajo el vehículo y murió en el lugar, según la misma fuente.

Fuentes policiales citadas por los medios israelíes descartaron un ataque terrorista.

No está claro por ahora si el joven estaba entre los manifestantes.

El incidente mortal ocurrió cuando miles de ultraortodoxos manifestaban en Jerusalén contra una ley sobre su conscripción en el ejército, asunto muy polémico en Israel.

La población ultraortodoxa representa el 14% de la población judía de Israel, y cuenta con una reserva de 66.000 hombres en edad de ingresar al ejército.

Los "haredim" ("Los que temen a Dios" en hebreo) se benefician desde hace décadas de una medida que los libra de pagar el servicio militar obligatorio, a diferencia del resto de la población israelí.

"Esta noche dolorosa debe servirnos de señal de alarma", dijo el presidente israelí Isaac Herzog en redes sociales.

La manifestación giró a la violencia "cuando un pequeño grupo de manifestantes comenzó a bloquear carreteras, dañar buses, quemar botes de basura, lanzar objetos y huevos contra los policías y agredir a periodistas", según un comunicado de la policía israelí.

El conductor del bus incriminado dijo a la policía que el vehículo fue "atacado" por los manifestantes y se refirió a un "lamentable incidente".