Muere un motorista en un accidente en Alcalá de Henares

Muere un motociclista en un accidente en Alcalá de Henares

Muere un motorista en un accidente en Alcalá de Henares
Muere un motorista en un accidente en Alcalá de Henares

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha muerto en la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente al salirse de la vía la motocicleta que conducía en la A-2 a la altura de la localidad de Alcalá de Henares, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El SUMMA 112 ha confirmado que el motorista ya estaba fallecido a su llegada al lugar del accidente, en el kilómetro 35 de la A-2, a la altura del municipio madrileño. Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid también se han desplegado y aseguran la zona, después de que el motorista se saliese de la vía y chocase contra un panel de señalización, un hecho que ya está investigando la Guardia Civil.

