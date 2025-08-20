Muere un motorista en un accidente en Alcalá de Henares

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un hombre ha muerto en la madrugada de este miércoles tras sufrir un accidente al salirse de la vía la motocicleta que conducía en la A-2 a la altura de la localidad de Alcalá de Henares, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. El SUMMA 112 ha confirmado que el motorista ya estaba fallecido a su llegada al lugar del accidente, en el kilómetro 35 de la A-2, a la altura del municipio madrileño. Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid también se han desplegado y aseguran la zona, después de que el motorista se saliese de la vía y chocase contra un panel de señalización, un hecho que ya está investigando la Guardia Civil.