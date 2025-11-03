Muere un palestino en Hebrón por un disparo en la cabeza de un colono israelí

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Un palestino ha muerto en la madrugada de este lunes a causa de un disparo en la cabeza por parte de un colono israelí en la zona de Ras al Joura, en la ciudad cisjordana de Hebrón. Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, Ahmed Rabhi al Trash ha fallecido desangrándose en el suelo tras recibir un tiro en la cabeza y ante la imposibilidad de los equipos de la Media Luna Roja Palestina, presentes en la zona, de acceder al lugar del crimen, un extremo que la organización ha atribuido a soldados israelíes. "Las fuerzas de ocupación impidieron que los equipos prestaran primeros auxilios al joven herido en la zona de Ras al Joura, en Hebrón", ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena Al Yazira. La comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado en 14 el número de muertos a manos de colones desde principios de 2025, una cifra que aumenta hasta los 35 desde el 7 de octubre de 2023. Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra —que incluye a 213 menores de edad— supone ya el 43% de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.