Muere un palestino en un bombardeo de un dron de Israel en el sur de Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este jueves en un bombardeo perpetrado por un dron del Ejército de Israel en la localidad de Bani Suhaila, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace cerca de dos semanas tras el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han especificado que el hombre ha sido alcanzado por el dron, tras lo que el Ejército israelí ha afirmado que el palestino habría cruzado la 'línea amarilla', a la que las fuerzas israelíes se retiraron en el marco del acuerdo, y suponía "una amenaza inmediata", según el diario 'The Times of Israel'.

El Ejército israelí ha llevado a cabo diversos bombardeos y ataques contra Gaza desde la entrada del alto el fuego, si bien ha defendido que actúa contra "sospechosos" que cruzan la 'línea amarilla' o en respuesta a supuestos ataques por parte de Hamás, incluidos intensos bombardeos el domingo tras denunciar la muerte de dos militares por una explosión.

Por su parte, Hamás ha acusado a Israel de incumplir el acuerdo "desde el primer día", afirmación que sustenta con pruebas que ha remitido a los países mediadores y garantes del pacto. De hecho, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, acusó el martes a Israel de "seguir violando el alto el fuego" y lamentó la "incapacidad" de la comunidad internacional a la hora de hacer frente a la "tragedia" que sufren los palestinos.