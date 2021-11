Muere un palestino tras ser tiroteado por el Ejército de Israel en un enfrentamiento en Cisjordania

Un palestino ha muerto este martes tras ser tiroteado por soldados de Israel durante un enfrentamiento en la localidad cisjordana de Tamun, en el norte del valle del Jord√°n, seg√ļn ha informado el Ministerio de Sanidad palestino.

El Ministerio ha identificado al fallecido como Sadam Bani Od√©, de 26 a√Īos, y ha manifestado que el hombre ha recibido un disparo que el alcanz√≥ en el coraz√≥n y el pulm√≥n izquierdo, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El Ej√©rcito ha se√Īalado que el hombre ha sido tiroteado cuando lanzaba una bomba contra un grupo de soldados, al tiempo que ha se√Īalado que la operaci√≥n se ha saldado con dos detenidos. "Durante la operaci√≥n hubo disparos contra los soldados y se lanz√≥ un artefacto explosivo contra ellos desde un coche en marcha", ha recalcado.

Od√© podr√≠a mantener lazos con Yihad Isl√°mica y el Movimiento de Resistencia Isl√°mica (Ham√°s), seg√ļn el diario 'The Times of Israel', si bien este extremo no ha sido confirmado. En redes sociales han circulado fotograf√≠as del cuerpo envuelto con banderas de ambos grupos, sin que se haya confirmado la veracidad de las mismas.