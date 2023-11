Dos bebés prematuros tratados en incubadoras del hospital de Al Shifa, en Ciudad de Gaza, han fallecido en las últimas horas debido a la falta de suministro eléctrico en el centro hospitalario como consecuencia del bloqueo impuesto por israelí en el marco de su ofensiva mlitar sobre el enclave palestino. El hospital es una de las zonas de combate.

"Como consecuencia de la falta de electricidad podemos confirmar que la unidad de cuidados intensivos neonatales ha dejado de funcionar. Dos bebés prematuros han muerto y otros 37 están en peligro" en el hospital, según ha denunciado la ONG israelí Human Rights Israel.

Las autoridades gazatíes han denunciado este sábado que el hospital está ya sin suministro eléctrico por falta de combustible, mientras que el director del hospital, Muhamad Abu Salmiya, ha confirmado en una entrevista en Al Yazira que en las últimas horas ha muerto un bebé que estaba en una incubadora y un joven ingresado en cuidados intensivos.

Cientos de pacientes siguen dentro, sin posibilidad alguna de salir. Un cirujano de MSF, Mohamed Obeid, ha advertido de que "hay muchos pacientes ya operados y no pueden caminar", mientras que el personal sanitario no puede irse. "¿Quién se ocupará de los pacientes", se pregunta.

Mientras, las Fuerzas Armadas israelíes han asegurado que no han atacado el Hospital de Al Shifa pero sí han confirmado intensos combates en las inmediaciones del centro sanitario, ya que sostienen que Hamás lo utiliza como centro de mando.

"No hay disparos en el hospital y no está siendo asediado", ha asegurado un portavoz militar, el coronel Moshe Tetro, que es el comandante de la administración militar israelí para la Franja de Gaza, según recoge el diario 'The Times of Israel'. Tetro ha subrayado que la parte este del hospital sigue abierta y que "cualquiera que quiera abandonarlo, puede hacerlo".

Organizaciones de ayuda y también la ONU han pedido un alto el fuego urgente y que se protejan las instalaciones médicas de la Franja de Gaza, pero las fuerzas israelíes no dan tregua. Los militares han intensificado su ofensiva bajo la premisa de que el hospital de Al Shiga es un objetivo legítimo.

El Ejército llegó a denunciar que bajo los suelos del centro médico el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) oculta su principal cuartel y un portavoz militar consultado por Europa Press ha alegado este sábado que las autoridades israelíes han insistido en la evacuación de toda la zona norte de la Franja, hospitales incluídos.

El viernes, al menos trece personas murieron por el impacto de un proyectil en las inmediaciones del hospital de Al Shifa. Según el Gobierno de Gaza, el misil había sido disparado por las fuerzas de Israel, mientras que estas últimas han atribuido el incidente a un cohete fallido lanzado por las milicias palestinas.