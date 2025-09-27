Muere un trabajador tras sufrir un accidente con una máquina en una empresa en Villa de Otura

VILLA DE OTURA (GRANADA), 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un trabajador ha fallecido este sábado en Villa de Otura (Granada) tras sufrir un accidente con una máquina en una empresa de ladrillos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en una nota. El teléfono 112 ha recibido el aviso del suceso a las 12,30 horas; el testigo que ha dado la voz de alarma indicaba que había un trabajador herido en una empresa de ladrillos ubicada en la carretera N-323A. La sala coordinadora 112 ha alertado en ese momento al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a Policía Local; además, se ha informado también de lo ocurrido al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo. Fuentes de la Guardia Civil y de la Policía Local han confirmado que el trabajador, de 59 años, ha resultado fallecido en el accidente laboral, del que no han trascendido más detalles y por el que se ha activado el protocolo judicial.