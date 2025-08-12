Muere un voluntario que luchaba contra un incendio en España

Un hombre murió combatiendo un incendio en la provincia de León, en el noroeste de España, anunció el martes el representante del gobierno central en la región de Castilla y León.

Esta es la segunda muerte en dos días en medio de los incendios que asolan el país y que obligaron a miles de personas a evacuar sus hogares, en plena ola de calor.

"Mi más sentido pésame a la familia y entorno del fallecido que estaba colaborando en el dispositivo que lucha contra los incendios en León, en la zona de Nogarejas. DEP", escribió Nicanor Sen Vélez en la red social X.

El presidente de la región, Alfonso Fernández Mañueco, también lamentó "profundamente el fallecimiento de uno de los voluntarios que estaba trabajando en el operativo del incendio" en Molezuelas de la Carballeda.

"Por favor, mucha precaución y seguid las indicaciones de las autoridades en todo momento", agregó en X.

Poco después, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó en la misma red social lamentando "el fallecimiento de un voluntario mientras realizaba labores de extinción en León".

Según la cadena de radio Cadena Ser, la víctima es un joven que se había unido voluntariamente al dispositivo. Le acompañaba otra persona, que resultó herida.

Las autoridades informaron de varios heridos, algunos de los cuales se encuentran en cuidados intensivos.

Los numerosos incendios en Castilla y León preocupan a los servicios de emergencia, entre ellos el que afecta al paraje de Las Médulas, un lugar Patrimonio Mundial de la Humanidad por sus minas de oro de la época romana.

El martes por la mañana, las autoridades madrileñas anunciaron la muerte de un hombre, a causa de las graves quemaduras que presentaba en todo el cuerpo, por un incendio forestal en Tres Cantos, localidad situada a 25 km del centro de Madrid.

Esta serie de incendios coincide con la ola de calor que el martes entró en su décimo día, con todas las regiones en alerta, incluidas las del norte. Las temperaturas máximas alcanzan los 40 °C y las nocturnas no bajan de los 25 °C.