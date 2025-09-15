LA NACION

Muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

Italia: muere una anciana tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Una mujer de 83 años ha perdido la vida en Milán después de que el domingo por la noche le cayese encima un hombre que se había arrojado desde un edificio en un aparente intento de suicidio, según han informado las autoridades.

El hombre, de 70 años, se había lanzado desde el cuarto piso e impactó contra una mujer que caminaba por la acera y falleció en el acto. En cambio, él fue evacuado con vida hacia un hospital, informa la agencia AdnKronos.

Aunque se encuentra en estado crítico, los médicos han descartado que exista riesgo de muerte. Ahora, está acusado de homicidio, según las fuentes citadas por la cadena de televisión RAI.

