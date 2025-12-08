Muere una de las personas rescatadas tras sufrir un golpe de mar por oleaje en Los Gigantes (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Una de las dos personas rescatadas con vida tras sufrir un golpe de mar por oleaje en Los Gigantes, en Santiago del Teide (Tenerife), durante la tarde de este domingo, ha fallecido, por lo que aumenta a cuatro las personas muertas en este incidente, según ha confirmado a Europa Press la Guardia Civil.

El suceso fue notificado sobre las 16.07 horas, cuando la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió una alerta que indicaba que varias personas precisaban asistencia en el mar, ya que habían sufrido un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje.

Seguidamente se activaron los recursos necesarios en la zona, pudiendo rescatar los cuerpos de tres personas fallecidas, así como los de dos heridos, uno de ellos grave y que finalmente ha muerto.

Tras el rescate de estas cinco personas, se activó un dispositivo de búsqueda de una sexta, que previsiblemente también habría caído al mar. Este dispositivo se encuentra activo durante este lunes y en el mismo participa la Guardia Civil con su servicio marítimo y los GEAS, así como Salvamento Marítimo con una salvamar y un helimer.

PREALERTA POR FENÓMENOS COSTEROS

Canarias se encuentra desde este viernes, 5 de diciembre, en prealerta por fenómenos costeros, con la previsión de olas que podrán alcanzar entre los 2 y 5 metros de altura en las zonas del norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, recuerda a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.