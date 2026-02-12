Muere una enfermera india infectada con el virus Nipah

Por Jatindra Dash

BHUBANESWAR, India, 12 feb (Reuters) - Una trabajadora sanitaria india que contrajo el mortal virus Nipah en diciembre falleció, informó el jueves un funcionario de alto rango de salud del estado oriental de Bengala Occidental. La mujer, una enfermera, era una de las dos personas infectadas en el estado y estaba siendo tratada en un hospital local, según informó Reuters el mes pasado.

"La mujer, que se encontraba en estado crítico, falleció debido a un paro cardíaco", dijo a Reuters el secretario de Salud, Narayan Swaroop Nigam.

El virus Nipah, que se transmite comúnmente a los seres humanos a través de murciélagos infectados o frutas contaminadas por estos animales, puede causar fiebre e inflamación cerebral y tiene una tasa de mortalidad de entre el 40% y 75%.

India informa regularmente de infecciones esporádicas, y su estado meridional de Kerala también se considera una de las regiones del mundo con mayor riesgo de contagio por este virus. Países asiáticos como Tailandia, Singapur y Pakistán reforzaron los controles en los aeropuertos después de que India confirmó los contagios el mes pasado, pero la Organización Mundial de la Salud había dicho que el riesgo de propagación del virus era bajo. Una mujer también murió en Bangladés en enero tras contraer el virus, según la OMS.

(Reporte de Jatindra Dash, redacción de Sakshi Dayal, edición de Alex Richardson, editado en español por Daniela Desantis)