Muere una mujer en Israel en ataques de represalia iraníes

Una mujer de unos cuarenta años murió este sábado en Israel víctima de un misil iraní lanzado en represalia por el ataque del Estado hebreo y Estados Unidos contra la república islámica, indicaron los servicios de rescate.

Durante la noche se escucharon una serie de fuertes explosiones en esta región del centro de Israel y en Cisjordania ocupada. La defensa antiaérea israelí se activó para tratar de interceptar los proyectiles.

Imágenes grabadas por la AFP en Tel Aviv una vez caída la noche mostraron una calle agujereada por un inmenso cráter, rodeada de edificios con las fachadas destrozadas y autos calcinados.

Los bomberos intentaban apagar los incendios y los socorristas evacuaban a los heridos.

El Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja, indicó en un comunicado que sus equipos en Tel Aviv "constataron el deceso de una mujer de unos 40 años que presentaba graves heridas en todo el cuerpo".

Durante la primera jornada de ataques, esta organización registró 27 heridos en Tel Aviv por caídas de escombros o proyectiles que tuvieron que ser evacuados a los hospitales. También dio cuenta de dos heridos más en otras partes del país.