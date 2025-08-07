Muere una mujer francesa de 81 años en la playa del Port de Llançà (Girona)

GIRONA, 7 Ago. 2025 (Europa Press) -

Una mujer francesa de 81 años ha muerto en la playa del Port de Llançà (Girona) este jueves por la mañana, informa Protecció Civil en un comunicado. El teléfono de emergencias 112 ha recibido el aviso a las 09.18 horas por un incidente que ha ocurrido fuera del horario de vigilancia de la playa --que empieza a las 10.00 horas--; el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha movilizado a 3 unidades terrestres que han realizado maniobras médicas, pero finalmente no ha podido ser reanimada. Ésta es la decimoséptima víctima mortal en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño, una cifra que supone 5 víctimas más que en las mismas fechas del pasado verano (12).