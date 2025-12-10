Muere una mujer tras recibir una brutal paliza presuntamente a manos de su pareja

VALÈNCIA, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Una mujer de 43 años ha fallecido en València tras recibir una brutal paliza a manos, presuntamente, de su pareja sentimental, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La agresión tuvo lugar en la noche del viernes al sábado pasado en la vivienda que compartían la víctima y su supuesto agresor en el municipio valenciano de Catarroja.

La mujer, de nacionalidad española, recibió una brutal paliza que la llevó al Hospital Universitari La Fe de València, donde permaneció tres días en coma hasta que, finalmente, falleció.

Su pareja sentimental, de 49 años, fue detenido por agentes de la Policía Judicial de Alfafar tras la agresión y pasó ayer a disposición de la autoridad judicial, que lo dejó en libertad con la medida cautelar de alejamiento. En ese momento la mujer no había fallecido todavía.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por la agresión, han indicado las mismas fuentes.