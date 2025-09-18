Muere una persona en un ataque con dron del Ejército de Ucrania contra una región rusa en la frontera
MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos una persona ha muerto este jueves a causa de un ataque con dron ejecutado por el Ejército de Ucrania contra una localidad de la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común, según han confirmado las autoridades de Rusia.
El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "un dron de las Fuerzas Armadas ucranianas ha atacado un vehículo en la ciudad de Shebekino", antes de agregar que "un civil ha muerto" a causa de la gravedad de sus heridas.
"Su hermano, que estaba cerca, fue llevado al Hospital de Shebekino en estado grave", ha manifestado, antes de agregar que será trasladado a otro centro médico debido a la gravedad de su estado, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.
Las tropas ucranianas han lanzado decenas de ataques con drones contra diferentes puntos del territorio ruso en el marco del conflicto desatado en febrero de 2022 a causa de la invasión lanzada por Rusia contra el país europeo por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
