Muere una persona en un bombardeo israelí en el sur de Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) - Al menos una persona ha muerto este viernes en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una localidad situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que "un ataque del enemigo israelí en la ciudad de Aitarun ha resultado en la muerte" de una persona, según reza un breve comunicado recogido por la agencia de noticias NNA. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.