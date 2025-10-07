Muere una persona en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Jersón, en Ucrania

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Jersón, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Jersón, Alexander Prokudin, ha señalado en su cuenta en Telegram que el ataque ha sido lanzado contra el distrito de Dnipró, antes de detallar que el fallecido es un hombre de 65 años. "Mis condolencias a la familia y amigos del fallecido", ha subrayado.

Jersón es, junto con Donetsk, Lugansk y Zaporiyia, una de las cuatro provincias parcialmente ocupadas y anexionadas por Moscú en octubre de 2022, un hecho que se sumó a la anexión en 2014 de la península de Crimea, unas acciones no reconocidas hasta la fecha por la comunidad internacional.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que durante las últimas horas ha derribado 88 de los 152 drones lanzados por las tropas rusas, antes de confirmar que 52 aparatos no tripulados y dos misiles han impactado en diez puntos del país, sin detalles sobre víctimas o daños. "El ataque continúa, hay múltiples drones en el espacio aéreo", ha advertido.